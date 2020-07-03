Увеличение веса "Ростелекома" в индексе MSCI Russia Small Cap умеренно позитивно для акций компании - BCS GM

Увеличение веса "Ростелекома" в индексе MSCI Russia Small Cap умеренно позитивно для акций компании, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Юлия Голдина и Вячеслав Смольянинов.

Как говорится в обзоре инвестбанка, индексный провайдер MSCI объявил новые параметры для "Ростелекома" по итогам допэмиссии акций компании. В результате коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) будет снижен c 0,35 до 0,3, при этом показатель NoS (количество акций) будет увеличен на 27,5% - до 3282997929 штук. Это приведет к увеличению веса "Ростелекома" в индексе MSCI Russia Small Cap на 102 базисных пункта - до 13,8% с 12,8% на закрытие четверга. Изменения вступят в силу 6 июля после закрытия торгов.

Повышение веса "Ростелекома" в индексе MSCI Russia Small Cap, по оценкам аналитиков BCS GM, обеспечит приток в акции компании со стороны пассивных фондов на уровне $1,2 млн (среднедневной объем торгов за три месяца равен $3,3 млн).

Как сообщалось, в декабре 2019 года акционеры утвердили увеличение уставного капитала "Ростелекома" посредством допэмиссии в пользу банка ВТБ. Цена выкупа составляла 93,21 руб. за обыкновенную акцию.

По итогам допэмиссии количество обыкновенных акций компании составило 3 млрд 282 млн 997 тыс. 929 штук.

Допэмиссия является частью сделки по покупке "Ростелекомом" 55% оператора Tele2.

После допэмиссии в пользу ВТБ оператор обменял 10% своих собственных акций, которые находились на балансе дочерней структуры "Мобител", на 10% в Tele2, и, наконец, 17,5% сотового оператора выкупил за 42 млрд рублей.

По итогам сделки free float снизился до 28,6%, доля государства составила 38,2%, ВТБ получил 21% акций "Ростелекома" (эти акции банк передал впоследствии структуре "Телеком Инвестиции", в которой получил 43,91%, остальное - у партнеров по инвестициям в Tele2). Еще 8,4% ВТБ держит для сохранения госконтроля в "Ростелекоме". "Мобител" сохранил за собой 0,4%, ВЭБ - 3,4% "Ростелекома".