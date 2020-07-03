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03 июля 2020 года 10:26
Индекс PMI сферы услуг РФ в июне подскочил до 47,8 пункта, но остался ниже критической отметки - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в июне 2020 года вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, оставшись ниже критической отметки, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO). Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне вырос до 48,9 пункта с 35 пунктов в мае, тоже оставшись ниже критической отметки. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Как показал июньский опрос, темпы снижения деловой активности в сфере услуг РФ в конце второго квартала были минимальным за последние четыре месяца, что отчасти было вызвано возобновлением работы поставщиков услуг и спроса со стороны новых и существующих клиентов. Между тем, несмотря на замедление до минимальных за последние четыре месяца темпов, падение объемов новых заказов в сфере услуг РФ в июне все же было резким на фоне низкого спроса. При этом со стороны иностранных клиентов спрос тоже остался слабым, отмечается в исследовании. Отсутствие устойчивого спроса в июне вновь привело к значительному сокращению рабочих мест в сфере услуг РФ. Кроме того, резко снизился объем незавершенных заказов, что свидетельствует о наличии свободных мощностей. Между тем восстановление экономики возродило оптимизм среди представителей компаний сферы услуг РФ после трех месяцев пессимизма. Однако, несмотря на достижение четырехмесячного максимума, степень уверенности в июне была значительно ниже исторических данных, так как пандемия продолжила давить на ожидания. Тарифы на услуги в июне понизились, поскольку компании стремились оставаться конкурентоспособными и увеличивать продажи. И хотя это снижение было незначительным, оно контрастировало с ощутимым ростом затрат, поскольку поставщики начали повышать цены на фоне роста спроса. "В более широком смысле, совокупные объемы производства в обрабатывающих отраслях и сфере услуг РФ приблизились к стабилизации во многом благодаря расширению в производственном секторе. Тем не менее, ущерб, нанесенный во втором квартале, похоже, скажется на экономическом росте, мы прогнозируем снижение ВВП РФ в 2020 году до 8,6%", - отметил экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.
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