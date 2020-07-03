Приток капитала в акции и бонды EM резко упал на фоне ухудшения настроений - BCS GM

Чистый приток капитала в акции и облигации развивающихся рынков (EM) резко упал на фоне ухудшения настроений, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 25 июня по 1 июля 2020 года составил $160 млн против чистого притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.