Нефтяные котировки в пятницу могут потерять импульс к росту - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы теряют в пределах 1% после повышения в четверг. Цены остаются вблизи многомесячных максимумов ($43,96 и $41,63 соответственно), которых достигли в июне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу котировки могут потерять импульс к росту ввиду пониженной активности на мировых площадках во время выходного дня в США, предупреждает специалист компании, но инвесторы на рынке нефти, тем не менее, смогут отыграть окончательные данные по деловой активности в секторе услуг Европы за июнь.