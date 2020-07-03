Индекс Мосбиржи в пятницу способен сохранить умеренно позитивный настрой - Промсвязьбанк

Учитывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи после роста в четверг на 1,7% способен сохранить умеренно позитивный настрой и закрепиться в пятницу выше середины диапазона 2750-2800 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. При этом сдерживающее влияние может оказать откат нефтяных котировок, говорится в комментарии специалиста.