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03 июля 2020 года 09:39

Индекс Мосбиржи в пятницу способен сохранить умеренно позитивный настрой - Промсвязьбанк

Учитывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи после роста в четверг на 1,7% способен сохранить умеренно позитивный настрой и закрепиться в пятницу выше середины диапазона 2750-2800 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. При этом сдерживающее влияние может оказать откат нефтяных котировок, говорится в комментарии специалиста.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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