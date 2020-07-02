ГК "ФИНАМ" подтверждает среднесрочную рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ММК, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. По мнению эксперта, низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК, свидетельствуют о значительной недооценке компании относительно конкурентов.

"После мартовского обвала рынков акции металлургических компаний чувствуют себя увереннее других отраслей и восстанавливаются быстрее, - указывает эксперт ГК. - По основным коэффициентам ПАО "ММК" остается недооцененным относительно рынка. Акции ММК имеют лучшие шансы на восстановление цены, когда рыночная конъюнктура начнет выравниваться.

Магнитогорский металлургический комбинат входит в десятку крупнейших мировых сталелитейных компаний и обеспечивает почти 17% выпуска стали в России".

Несмотря на снижение спроса, объемы выпуска продукции снижаются незначительно. За 2019 г. выплавка стали группой ММК снизилась на 1,6%. За 3 месяца 2010 г. снижение составило 2,7%. Вместе со снижением цен это обусловило ухудшение финансовых показателей.

"ПАО "ММК" использует ситуацию спада на рынке для модернизации производства и повышения эффективности. Низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК, свидетельствуют о значительной недооценке компании относительно конкурентов. По новой дивидендной политике ММК поднял объем дивидендов до 100% FCF, сохранив ежеквартальные выплаты. Однако из-за негативного влияния на рынки пандемии COVID-19 решение о выплате промежуточных дивидендов за 2020 г. отложено до осени. Мы сохраняем целевой уровень по обыкновенным акциям "ММК" и среднесрочную рекомендацию "Покупать"". - резюмирует А. Калачев.