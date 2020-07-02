Испытание вакцины и макростатистика порадовали инвесторов рынков акций - "БКС Брокер"

Российский рынок акций в четверг растет вслед за мировыми площадками, инвесторы отыгрывают оптимистичные новости об испытании вакцины Pfizer/BioNTech, июньскую макростатистику по деловой активности в Китае, Европе, а также по рынку труда в США. В Азии экономическая активность в ряде стран показывает восстановление, в то время как в США и Европе процесс должен активизироваться в июле, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов.

В частности, в четверг позитивные настроения на биржах поддержали данные по безработице в США - экономика в июне вновь создала новые рабочие места в несельскохозяйственной сфере (количество новых рабочих мест превысило прогноз и составило 4,8 млн, а предыдущие данные были пересмотрены в положительную сторону), показатель безработицы опустился до 11,1%. Данные могут указывать на более активное восстановление рынка труда, чем ожидали эксперты.

В итоге российские акции растут широким фронтом, в лидерах выступает нефтегазовый сектор. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) немного отстают от рынка по темпам роста на фоне опасений ужесточения санкций США, направленных против строительства "Северного потока 2". Акции "Башнефти" (MOEX: BANE) в четверг последний день торгуются с дивидендами за 2019 год в размере 107,81 рубля на бумагу каждого типа. Среди металлургов лучше выглядят акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "Распадской" (MOEX: RASP), очевидно, реагируя на усиление ожиданий ослабления рубля и на оптимизме относительно восстановления спроса. В аутсайдерах акции "Полиметалла" (MOEX: POLY) и "Полюса" (MOEX: PLZL) на фоне коррекции драгметаллов из-за оптимистичных признаков восстановления экономики. Также позитивно выглядит потребительский сектор, где в лидерах выступают акции "Магнита" (MOEX: MGNT) без явных новостей.

Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%) утром активно росли на фоне сообщений о большом кредите от Сбербанка (MOEX: SBER) под госгарантии, что несколько снижает вероятность большой допэмиссии акций. Однако сообщение о продлении Росавиацией запрета на международные перевозки до конца июля скорректировало рост бумаг.

Акции Сбербанка могли быть подогреты сообщением об очередном снижении ставок по вкладам, что должно поддержать чистую процентную маржу финансовых организаций. В целом снижение ставок по депозитам позитивно сказывается на фондовом рынке, а именно на притоке инвесторов в акции.

Индекс МосБиржи вновь подбирается к сопротивлению 2800 пунктов. Техническая картина намекает на продолжение роста. Возможно, какой-то прорыв случится уже на американской сессии. Рынок США может ожидать хорошая динамика на фоне позитивной статистики по рынку труда и в преддверии выходного дня, посвященного Дню Независимости, заключил Карпов.