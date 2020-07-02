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02 июля 2020 года 16:59
V-образное восстановление экономики США меняет форму - эксперты
Восстановление экономики США, быстро набиравшее силу в период с середины апреля по середину июня, столкнулось с препятствиями в последние две недели, говорят экономисты, мнение которых приводят западные СМИ. Это может быть связано с изменением потребительского поведения в штатах, где фиксируется рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, истощением отложенного спроса, стимулируемого государственными выплатами или просто приостановкой активности после того, как было разрешено открыть первые рабочие места с низким уровнем риска, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, независимо от причины, многочисленные данные свидетельствуют о том, что после первоначального V-образного спада и частичного выхода из него, экономическая активность вышла на ровную прямую, напоминая по своей форме зеркальное отображение знака квадратный корень (v). "Большую часть тех двух месяцев это была прямая линия вверх, - говорит главный экономист Jefferies Анета Марковска, которую цитирует WSJ. - Так что это определенно заметный спад, который начался примерно 17 июня". С марта по середину апреля экономика США сокращалась с беспрецедентной скоростью на фоне ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания пандемии COVID-19. В конце апреля некоторые штаты начали снимать ограничения, возобновилась работа магазинов, и расходы потребителей резко возросли, вернувшись на докризисные уровни в некоторых категориях товаров. Как пишет газета The New York Times, восстановление экономики с середины апреля по июнь происходило быстрее, чем ожидали многие экономисты, чему способствовало замедление темпов распространения коронавирусной инфекции в стране и помощь федерального правительства, которое направило триллионы долларов на поддержку экономики. Однако в конце мая-начале июня появились признаки того, что темпы восстановления начали замедляться, еще до того, как штаты, поспешившие ослабить ограничительные меры, накрыла очередная волна заражений коронавирусом. В последние недели, по мере усиления этой волны, из экономических данных стало видно, что активность пошла на спад на фоне беспокойства потребителей по поводу роста заболеваемости. Так, например, количество новых вакансий на платформе для поиска работы ZipRecruiter снизилось в июне после существенного роста в марте, отмечает NYT. Данные об открытии малых предприятий и занятости, которые предоставляет компания Homebase, указывают на ухудшение ситуации за последнюю неделю после отсутствия роста на протяжении большей части июня. По данным Homebase, активность малого бизнеса выросла почти на 40% в мае, за июнь этот показатель снизился до 6%. В то же время данные финансовой компании Commerce Signals показывают, что расходы домохозяйств по кредитным и дебетовым картам снизились в конце мая в большинстве штатов. В некоторых штатах, переживающих всплеск заболеваемости, таких как Техас, вновь начали увольнять работников и закрывать предприятия, еще до того, как власти ввели некоторые повторные ограничения, пишет NYT. По мнению экспертов, следующие несколько месяцев восстановления могут быть сложными, даже если рост заражений замедлится. Значительная доля малых предприятий по-прежнему не открылась, несмотря на отмену ограничений на их деятельность, позволяя предположить, что некоторые из них, возможно, закрылись навсегда. Потребительские расходы также сократились в последнюю неделю, пишет WSJ со ссылкой на данные J.P. Morgan Chase. При это спад носит более выраженный характер в штатах, где наблюдается больший рост числа заражений, включая Аризону и Флориду. "Существует явное разграничение по активности между горячими точками на Восточном побережье и Северо-Востоком, где активность продолжает улучшаться. В Техасе, Аризоне и Флориде экономика не только выровнялась, но и однозначно сокращается. То, что там начиналось как V превращается в W", - отмечает Марковска. Американская экономика официально вступила в рецессию в феврале, и в апреле, возможно, началось восстановление. Продолжится ли оно, зависит, во-первых, от коронавируса и мер социального дистанцирования и, во-вторых, от роста доходов, которые, в свою очередь, зависят от рабочих мест и правительственных стимулов, пишет WSJ. Если число случаев заражения COVID-19 продолжит расти, штаты могут ввести новые ограничения, или люди сами будут оставаться дома. Если работодатели приостановят наем сотрудников в июле, это лишит домохозяйства доходов, когда истечет срок действия расширенных пособий по безработице. Аналитики IHS Markit видят 20%-ную вероятность того, что вторая волна пандемии может привести к W-образному восстановлению. "Официальное отступление правительства от смягчения ограничений, а также добровольный отказ со стороны потребителей может вновь вызвать резкое падение расходов, ввергая экономику обратно в короткую двухквартальную рецессию", - говорят они.
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