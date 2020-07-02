Спрос на сталь в РФ останется подавленным до конца года - BCS Global Markets

Поставки сортового проката в России оказались под давлением из-за COVID, причем спрос на сталь останется подавленным до конца года, несмотря на некоторое восстановление после снятия эпидемиологических ограничений, говорится в обзоре BCS Global Markets.

По мнению экспертов, данные поставок сортового проката в РФ по регионам показывают, что больше всего пострадала Москва, при этом даже близлежащие регионы оказались затронуты в гораздо меньшей степени. Потребление в Москве и Московской области в мае упало на 70% г/г (-34% г/г за 5M) против -21-38% в остальных регионах.

"Москва и область под серьезным давлением: совокупные объемы поставок стали в мае обвалились на 70% г/г (-25% г/г за 5M20). Вторым наиболее пострадавшим оказался Центральный регион (без учета Москвы и Московской области), где в мае поставки упали на 38% г/г (-3% г/г за 5M20), за ним следует Поволжье, где снижение составило 36% г/г (-15% г/г за 5M20). Неожиданностью стало, что Дальний Восток продемонстрировал увеличение поставок в мае (+8% г/г) и за 5M20 (+2% г/г). Наиболее пострадавшие регионы по-прежнему лидируют по объемам поставок: самые пострадавшие регионы все равно обеспечили большую часть поставок в РФ за 5M20, при этом на Центральный регион и Поволжье пришлось 43% совокупного показателя. Несмотря на восстановление после карантинных ограничений, мы все равно считаем, что концу года спрос упадет на 10-15% г/г.", - отмечают аналитики BCS Global Markets.