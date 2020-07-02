BCS GM закрыл кросс-секторальную торговую идею "Лонг в МТС и Мосбирже против Татнефти и Газпром нефти"

BCS Global Markets (BCS GM) закрыл диверсифицированную кросс-секторальную торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "Лонг в акциях "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) и "Московской биржи" (MOEX: MOEX) против "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Сухановой, Елены Царевой, Рональда Смита и Василия Мордовцева.

"Мы закрываем кросс-секторальную идею с убытком 10%. Идея была заточена под консервативный рынок, однако возобладал оптимизм, при этом катализаторы для "лонгов" по большей части прошли", - говорится в обзоре.

Как отмечают эксперты, ожидаемые краткосрочные катализаторы для МТС материализовались - "неплохие результаты за первый квартал 2020 года по МСФО и подтверждение планов выплатить солидные дивиденды в 2020 году". "Мосбиржа" выглядела устойчиво в волатильном первом квартале - результаты за этот период по МСФО оказались сильными. Однако, говорится в отчете инвестбанка, по мере возвращения оптимизма и из-за более значительного, чем ожидалось, снижения ключевой ставки объемы торгов в мае нормализовались, и биржа показала динамику на уровне рынка. "Вместе с тем мы по-прежнему считаем "Мосбиржу" хеджем в финансовом секторе против текущей рыночной турбулентности", - пишут аналитики.

Между тем "шорты" не сработали: потенциал снижения нефтяных бумаг не реализовался из-за быстрого восстановления цен на "черное золото".