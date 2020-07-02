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02 июля 2020 года 16:07
Краткосрочные ценовые риски смещены в сторону повышения цен на золото - Julius Baer
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по золоту, но отмечают, что краткосрочные ценовые риски смещены в сторону повышения цен на металл, говорится в комментарии компании. Ралли на рынке золота продолжается, констатирует руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. В понедельник цены выросли до уровня 1800 долларов США за унцию впервые с 2011 года. "Оглядываясь назад, в истории золота было всего 26 дней, в течение которых оно торговалось выше этого уровня, и почти все они пришлись на августе и сентябрь 2011 года, т.е. время долгового кризиса в еврозоне. Последний этап недавнего ралли был вызван комментариями доктора Энтони Фаучи, одного из ведущих американских вирусологов, о том, что число новых случаев коронавируса в США может возрасти до 100 тыс. в день, по сравнению с сегодняшним уровнем около 40 тыс., - пишет К. Менке. - Динамика котировок золота ясно показывает, что коронакризис остается движущей силой рынка, отражая риски быстро растущего числа заражений и опасения введения очередных мер изоляции. Кроме того, из-за обширных мер стимулирования, опасений по поводу инфляции и еще более негативной реальной доходности спрос на золото как защитный актив остается высоким. Позиции в физически подкрепленных продуктах, которые мы считаем основным способом оценки спрос на защитный актив, в июне показали рост на 95 тонн, в результате чего их общий объем с начала года составил более 710 тонн. Это самый большой рост за всю историю". Между тем рынок золота, похоже, упустил из виду улучшение экономической ситуации, поскольку свежие показатели оказались лучше, чем ожидалось, главным образом, отмечает специалист Julius Baer, в США. "Мы верим в восстановление экономики и полагаем, что рост случаев заражения не приведет к очередным широкомасштабным мерам по изоляции. Следовательно, мы не видим необходимости участвовать в ралли на рынке золота и придерживаемся нейтральной позиции по металлу. Тем не менее, мы признаем, что краткосрочные ценовые риски смещены в сторону повышения, не в последнюю очередь потому, что технические трейдеры и инвесторы, следующие трендам, возвращаются на рынок. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы по-прежнему считаем, что улучшение экономической ситуации должно сказаться на спросе на защитные активы и приведет к снижению котировок золота", - указывает Карстен Менке.
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