Julius Baer ждет роста котировок нефти в долгосрочной перспективе

Котировки нефти в последнее время имеют тенденцию к росту, поскольку возвращение опасений по поводу пандемии ухудшает настроения на рынке с макроэкономической точки зрения. Тем не менее, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер, микроэкономическая перспектива остается благоприятной, учитывая признаки достижения пиковых уровней заполнения хранилищ и нормализации спроса. "Мы придерживаемся конструктивного взгляда на рынок нефти и ожидаем роста котировок в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление спроса и ограничение поставок вскоре должны привести к ослаблению избытка предложения. Между тем некоторые крупные производители нефти используют коронакризис как возможность скорректировать свои долгосрочные ценовые прогнозы с учетом рыночных реалий", - пишет Н. Рюкер.