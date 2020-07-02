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02 июля 2020 года 15:19
Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2600-2850 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" ожидает, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2600-2850 пунктов, сообщается в комментарии компании. В США будут отыгрываться ожидания и результаты за второй квартал, а также дальнейшие прогнозы. Локальные корпоративные события отсутствуют, но продолжится процесс закрытия реестров акционеров для получения дивидендов. Это вызовет снижение котировок в пределах 4%, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Новостной фон умеренно негативный, что также окажет давление на рынок. Рост рынка маловероятен. На наш взгляд, сохранится боковик, не исключаем и коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2600-2850 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB - коридор 69-73", - указывает специалист ИК.
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