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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Неопределенность в отношении перспектив индекса S&P500 сохраняется - ИК "Фридом Финанс"
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02 июля 2020 года 14:56

Неопределенность в отношении перспектив индекса S&P500 сохраняется - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина индекса S&P500 улучшилась за последние два дня, но неопределенность в отношении перспектив сохраняется, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Индекс отскочил выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Тем не менее, показатели момента все еще вызывают тревогу. Индикатор RSI колеблется у нейтральной отметки 50, индикатор MACD находится в "минусе". Пока индексу S&P500 удается удержаться выше 3000 пунктов, но в случае пробоя вниз следующими вероятными уровнями поддержки станут отметки 2940 и 2800 пунктов", - отмечает старший аналитик ИК Ален Сабитов.

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
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