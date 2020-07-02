ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции компании Walmart

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции компании Walmart и устанавливают целевой уровень по ее бумагам на отметке $ 135, что эквивалентно 14,1%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Аседовой.

"Благодаря огромным оборотам цены в магазинах Walmart значительно ниже, чем в среднем по рынку, и практически равны оптовым, - указывает эксперт ГК. - Более того, большие обороты позволяют компании диктовать свои условия многим поставщикам товаров.

Из года в год финансовые показатели компании только улучшаются, при этом за последние несколько кварталов они превосходили средние ожидания аналитиков (исключением стал отчетный период, завершившийся 31 января, когда и прибыль, и выручка компании увеличились, но не оправдали прогнозов рынка). За последний год бумаги Walmart подорожали на 7,1%, и, на наш взгляд, потенциал роста в долгосрочной перспективе сохраняется".

Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 компания Walmart оказалась в числе тех немногих предприятий, которые не пострадали от последствий эпидемии. Пандемия коронавируса внесла изменения в предпочтения покупателей и структурные изменения в покупках, которые, скорее всего, сохранятся на ближайшие несколько лет, при этом правительственные экономические стимулы повысят покупательную способность потребителей.

Американская компания Walmart, ранее известная как Wal-Mart Stores, является крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли со штаб-квартирой в Бентонвилле, штат Арканзас. Основана 2 июля 1962 года, а на сегодняшний день стала иконой розничного бизнеса, владеющей более 11 700 магазинами в 28 странах мира.