ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала и целевую цену на уровне 36,8 руб. за акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

Мировая алюминиевая отрасль столкнулась с одним из самых глубоких ценовых падений за последние 20 лет. Однако уход с рынка неэффективных мощностей в 2021-2022 гг. позволит восстановить баланс спроса и предложения, полагает В. Сучков. По мнению аналитика, от разворота цен на алюминий выиграет Русал, который реализует крупный проект по расширению производственных мощностей. "Для оценки справедливой стоимости акций была использована 5-летняя DCF-модель. Целевая цена установлена на уровне 36,8 руб., что соответствует рекомендации "Покупать". Мы полагаем, что в ближайшие годы Русал кардинально преобразится. После снятия санкций система корпоративного управления стала более эффективной и прозрачной. Благодаря росту дивидендного потока от Норникеля будет снижена огромная долговая нагрузка, и компания сможет перейти к выплате дивидендов. Перспективы монетизации пакета Норникеля пока неясны, поэтому мы не учитывали его стоимость в расчете справедливой цены акций. Доля в Норникеле - стратегическая инвестиция Русала, которая обеспечивает обслуживание долга, а в будущем может стать источником средств для развития и выплаты дивидендов. Одновременно пакет Норникеля выступает скрытым драйвером, так как его биржевая оценка сопоставима с EV всего Русала", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".