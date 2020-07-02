План Минфина по объему займов на третий квартал 2020 года выглядит весьма амбициозно - Уралсиб

План Минфина по объему займов на третий квартал 2020 года выглядит весьма амбициозно, практика предоставления премий на аукционах, вероятно, сохранится, однако привлечь 1 трлн руб. – весьма сложная задача, говорится в обзоре Уралсиба.

Минфин во вторник опубликовал график аукционов на третий квартал, объем займов запланирован в размере 1 трлн руб., отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина. Основной акцент финансовое ведомство намерено сделать на среднесрочных бумагах, объем их предложения будет равен 700 млрд руб. Объем предложения длинных выпусков – 200 млрд руб., коротких – 100 млрд руб. Структура предложения, а именно упор на среднесрочных выпусках, согласуется с текущей временной структурой погашения внутреннего долга РФ. В 3 кв. 2020 г. будет 13 аукционных недель, что транслируется в еженедельный объем привлечения в размере 77 млрд руб.

"По нашему мнению, план выглядит весьма амбициозно по ряду причин. Во-первых, основным драйвером спроса было смягчение ДКП Банком России, но, как мы думаем, потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки ограничен, мы его оцениваем в 50 б.п. до конца года, что уже во многом учтено в текущем положении кривой. Во-вторых, на данный момент большая часть внутреннего спроса удовлетворена, а притока средств нерезидентов мы особо не видим. В-третьих, летний период традиционно связан с низкой активностью, при этом крупных погашений ОФЗ не предвидится. Как мы полагаем, практика предоставления премий на аукционах сохранится, однако привлечь 1 трлн руб. – весьма сложная задача даже при наличии премий ко вторичному рынку", - пишет специалист Уралсиба.