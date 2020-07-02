.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сообщения о санкциях не оказывают значимого влияния на рубль - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июля 2020 года 12:23
Сообщения о санкциях не оказывают значимого влияния на рубль - "Нордеа банк"
Несмотря на многочисленные сообщения по новым санкциям против России, рубль накануне отыграл часть потерянных во вторник позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". В моменте российская валюта торгуется вблизи отметки 70,5 в паре с долларом США и 79,4 в паре с евро. Спикер Палаты представителей США Н. Пелоси накануне призвала американский Конгресс ввести немедленные антироссийские санкции после публикации New York Times, в которой издание обвинило правительство в причастности к убийству американских солдат в Афганистане. Тем не менее, предложенные в новом законопроекте санкции в основном связаны с ограничениями для физических лиц, поэтому новость не оказала значимого влияния на российскую валюту, отмечают эксперты "Нордеа банка". "Ключевыми факторами для рубля остаются глобальный аппетит к рисковым активам и динамика нефтяных котировок, - указывают аналитики банка. - Цены на нефть вернулись к уровням выше 42 долл./бар. (Brent) на фоне сокращения запасов сырья в США почти на 8 mbd. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам и всему блоку рисковых активов оказывают новые сообщения об успешности испытаний вакцины против COVID-19 в США. Наконец, оптимистичные данные по индексам деловой активности в Китае и США также оказывают поддержку российской валюте. Сегодня рубль, вероятно, продолжит отыгрывать часть позиций благодаря повышенному аппетиту к рисковым активам и попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро. Тем не менее, дальнейшее распространение коронавируса, а также многочисленные сообщения о противоречиях между США и КНР могут вернуть негативные настроения на рынки и оказать давление на рубль в случае появления новой информации по данным темам".
.
02 июля 2020 года 18:20
ГК "ФИНАМ" подтверждает среднесрочную рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ММК, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. По мнению эксперта, низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК,... читать дальше
.02 июля 2020 года 17:53
Поставки сортового проката в России оказались под давлением из-за COVID, причем спрос на сталь останется подавленным до конца года, несмотря на некоторое восстановление после снятия эпидемиологических ограничений, говорится в обзоре BCS Global Markets. По мнению экспертов, данные поставок... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:59
Восстановление экономики США, быстро набиравшее силу в период с середины апреля по середину июня, столкнулось с препятствиями в последние две недели, говорят экономисты, мнение которых приводят западные СМИ. Это может быть связано с изменением потребительского поведения в штатах, где фиксируется... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:28
Котировки нефти в последнее время имеют тенденцию к росту, поскольку возвращение опасений по поводу пандемии ухудшает настроения на рынке с макроэкономической точки зрения. Тем не менее, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:07
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по золоту, но отмечают, что краткосрочные ценовые риски смещены в сторону повышения цен на металл, говорится в комментарии компании. Ралли на рынке золота продолжается, констатирует руководитель направления перспективных исследований Next... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:56
Техническая картина индекса S&P500 улучшилась за последние два дня, но неопределенность в отношении перспектив сохраняется, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс отскочил выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Тем не менее, показатели момента все еще... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:32
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции компании Walmart и устанавливают целевой уровень по ее бумагам на отметке $ 135, что эквивалентно 14,1%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Аседовой. "Благодаря огромным оборотам цены в... читать дальше
.02 июля 2020 года 13:15
Всемирная перезагрузка несет фондовому рынку новые трудности, поэтому эксперты Saxo Bank считают по-прежнему привлекательной "старую добрую стратегию инвестирования в высококачественные компании с малой долговой нагрузкой", говорится в пресс-релизе банка. "Политика монетарной поддержки в... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:47
Аналитики ITI Capital полагают, что рынки США будут расти после выхода положительной статистики по безработице. "Инвесторы сохраняют бычий настрой, но из-за опасений введения новых ограничений инвесторы опять стали покупать акции компаний, которые больше выигрывают от ограничительных мер, в... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:45
Локализация, идея «моя страна прежде всего» и госкапитализм создают огромные препятствия для экономического роста, занятости, ткани социума и для рынков, говорится в пресс-релизе Saxo Bank. "За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после эпохального принятия Китая в ВТО... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.