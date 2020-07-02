Сообщения о санкциях не оказывают значимого влияния на рубль - "Нордеа банк"

Несмотря на многочисленные сообщения по новым санкциям против России, рубль накануне отыграл часть потерянных во вторник позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". В моменте российская валюта торгуется вблизи отметки 70,5 в паре с долларом США и 79,4 в паре с евро.

Спикер Палаты представителей США Н. Пелоси накануне призвала американский Конгресс ввести немедленные антироссийские санкции после публикации New York Times, в которой издание обвинило правительство в причастности к убийству американских солдат в Афганистане. Тем не менее, предложенные в новом законопроекте санкции в основном связаны с ограничениями для физических лиц, поэтому новость не оказала значимого влияния на российскую валюту, отмечают эксперты "Нордеа банка".

"Ключевыми факторами для рубля остаются глобальный аппетит к рисковым активам и динамика нефтяных котировок, - указывают аналитики банка. - Цены на нефть вернулись к уровням выше 42 долл./бар. (Brent) на фоне сокращения запасов сырья в США почти на 8 mbd. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам и всему блоку рисковых активов оказывают новые сообщения об успешности испытаний вакцины против COVID-19 в США. Наконец, оптимистичные данные по индексам деловой активности в Китае и США также оказывают поддержку российской валюте. Сегодня рубль, вероятно, продолжит отыгрывать часть позиций благодаря повышенному аппетиту к рисковым активам и попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро. Тем не менее, дальнейшее распространение коронавируса, а также многочисленные сообщения о противоречиях между США и КНР могут вернуть негативные настроения на рынки и оказать давление на рубль в случае появления новой информации по данным темам".