Успешный запуск Северного потока-2 поддержал бы инвестиционную привлекательность Газпрома - "ВТБ Капитал"

Успешный запуск "Северного потока-2" поддержал бы инвестиционную привлекательность "Газпрома", сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Строительство "Северного потока–2", напомним, было остановлено в начале 2020 г., когда подрядчики – операторы трубоукладочных судов - прекратили работу на основании уже введенных американских санкций в отношении проекта. Власти Германии неоднократно заявляли о поддержке проекта и критиковали санкции США. Следует отметить, что успешный запуск "Северного потока–2" поддержал бы инвестиционную привлекательность "Газпрома", поскольку компания, насколько мы понимаем, уже осуществила все связанные с проектом инвестиции. Согласно нашей модели, газопровод должен быть введен в эксплуатацию в 2022 г. Мы ожидаем дополнительных, в том числе политических, новостей по данному вопросу", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".