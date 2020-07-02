.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Динамика вторичного рынка ОФЗ ослабила интерес к первичным размещениям - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июля 2020 года 12:06
Динамика вторичного рынка ОФЗ ослабила интерес к первичным размещениям - Росбанк
Аукционы ОФЗ во вторник прошли под диктовку пессимистичных настроений на вторичном рынке, где накопилась некоторая перегруженность позиций по итогам последних двух месяцев, и участники предприняли попытки зафиксировать прибыль в преддверии начала 3к'20, отмечается в комментарии Росбанка. Коррекция рубля (USD/RUB +1,4% до 71.17) вторила движению в рублевых ставках, что неудивительно на фоне прозвучавших "ястребиных" нот в отношении России после статей в американских СМИ о финансировании сопротивления американским военным в Афганистане. В итоге, торги завершились ростом доходностей на 15-17 бп в бумагах со сроком более 5 лет, хотя на пике дневных продаж рост достигал 20 бп. По мнению экспертов Росбанка, аукционы Минфина лишь ускорили коррекцию, подтолкнув доходности бенчмарковых бумаг в моменте на 3-6 бп из-за слабого спроса. Аукционы позволили ведомству привлечь в общей сложности лишь 28 млрд руб., из которых 11,4 млрд руб. пришлись на ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) и 16,6 млрд руб. на ОФЗ-ПК 24021 (апр.24). Размещение ОФЗ-ПД состоялось с премией 3-5 бп ко вторичному рынку, а ОФЗ-ПК - с дисконтом по цене в размере 0,25 пп. Таким образом, Минфин подтвердил готовность продавать выпуски с привязкой купона к Ruonia по цене ниже номинала, и это принесло первые плоды (в сравнении с провальным аукционом 10 июня, когда были привлечены всего 4 млрд руб.). Минфин во вторник также представил план заимствований на 3к'20. В текущем квартале Министерство планирует привлечь 1 трлн руб. Наибольший акцент, как и в 2к'20, Минфин планирует сделать на участок кривой от 5 до 10 лет (700 млрд руб.), в меньшей степени уделяя внимание ближнему и дальнему участкам - 100 и 200 млрд руб., соответственно. "Мы видим этот план достаточно амбициозным и трудновыполнимым ввиду исчерпания монетарных драйверов и сезонно слабого спроса на рынках в летний период. Данным планом Минфин показал желаемый индикатив, на который он рассчитывает при определенном соотношении цен размещения и объемов спроса. Мы полагаем, что довольно высокая верхняя планка может стать поводом для пересмотра уровней вторичного рынка и размеров премий, но мы по-прежнему не готовы рассматривать эту величину как "обязательство" продавать ОФЗ, которое будет исполняться любой ценой", - отмечают аналитики Росбанка.
.
02 июля 2020 года 18:20
ГК "ФИНАМ" подтверждает среднесрочную рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ММК, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. По мнению эксперта, низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК,... читать дальше
.02 июля 2020 года 17:53
Поставки сортового проката в России оказались под давлением из-за COVID, причем спрос на сталь останется подавленным до конца года, несмотря на некоторое восстановление после снятия эпидемиологических ограничений, говорится в обзоре BCS Global Markets. По мнению экспертов, данные поставок... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:59
Восстановление экономики США, быстро набиравшее силу в период с середины апреля по середину июня, столкнулось с препятствиями в последние две недели, говорят экономисты, мнение которых приводят западные СМИ. Это может быть связано с изменением потребительского поведения в штатах, где фиксируется... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:28
Котировки нефти в последнее время имеют тенденцию к росту, поскольку возвращение опасений по поводу пандемии ухудшает настроения на рынке с макроэкономической точки зрения. Тем не менее, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:07
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по золоту, но отмечают, что краткосрочные ценовые риски смещены в сторону повышения цен на металл, говорится в комментарии компании. Ралли на рынке золота продолжается, констатирует руководитель направления перспективных исследований Next... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:56
Техническая картина индекса S&P500 улучшилась за последние два дня, но неопределенность в отношении перспектив сохраняется, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс отскочил выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Тем не менее, показатели момента все еще... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:32
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции компании Walmart и устанавливают целевой уровень по ее бумагам на отметке $ 135, что эквивалентно 14,1%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Аседовой. "Благодаря огромным оборотам цены в... читать дальше
.02 июля 2020 года 13:15
Всемирная перезагрузка несет фондовому рынку новые трудности, поэтому эксперты Saxo Bank считают по-прежнему привлекательной "старую добрую стратегию инвестирования в высококачественные компании с малой долговой нагрузкой", говорится в пресс-релизе банка. "Политика монетарной поддержки в... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:47
Аналитики ITI Capital полагают, что рынки США будут расти после выхода положительной статистики по безработице. "Инвесторы сохраняют бычий настрой, но из-за опасений введения новых ограничений инвесторы опять стали покупать акции компаний, которые больше выигрывают от ограничительных мер, в... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:45
Локализация, идея «моя страна прежде всего» и госкапитализм создают огромные препятствия для экономического роста, занятости, ткани социума и для рынков, говорится в пресс-релизе Saxo Bank. "За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после эпохального принятия Китая в ВТО... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.