Пара доллар/рубль на текущей неделе предпримет попытку закрепления в диапазоне 70-75 рублей - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль на текущей неделе предпримет попытку закрепления в диапазоне 70-75 рублей, основным фактором давления вновь выступит внешний фон, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

"Рубль в рамках прошедшей недели снизился по отношению к ведущим мировым валютам, - комментируют аналитики банка. - И если начало недели для рубля было позитивным, то ближе к ее окончанию он оказался под давлением. Снижение спроса на рисковые активы на фоне распространения коронавируса не могло не сказаться на национальной валюте. Плюс к этому на рынке энергоносителей наметилось коррекционное движение, в рамках которого ближайший фьючерс на нефть марки Brent протестировал уровень 40 долларов за баррель". Прохождение же пика налоговых выплат снизило спрос со стороны экспортеров на рублевую ликвидность. В результате, из внутренних факторов поддержку рублю оказывали лишь высокие объемы продажи валюты по бюджетному правилу. На таком фоне по итогам последних пяти сессий доллар к рублю вырос на 1,3%, поднявшись до 70 рублей. Единая европейская валюта прибавила 1,2%, поднявшись в район 78,9 рубля.

"Пара доллар/рубль в рамках этой недели предпримет попытку закрепления в диапазоне 70-75 рублей, - прогнозируют эксперты Промсвязьбанка. - Основным фактором давления вновь выступит внешний фон. Так, продажам в рубле будет способствовать дальнейшее ослабление валют развивающихся стран, проходящее на фоне снижения спроса на рисковые активы. Плюс к этому, сохраняются риски перехода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38-40 долларов за баррель на фоне слабых фундаментальных факторов, что также окажет негативное влияние на национальную валюту. При этом, в случае сильного ухудшения внешней конъюнктуры возможны попытки американской валюты уже в рамках ближайших недель подняться в верхнюю половину диапазона 70-75 рублей".