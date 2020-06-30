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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти"
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30 июня 2020 года 18:54
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти"
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую большую часть выручки компании формирует не экспорт нефти, а продажа топлива на внутреннем рынке, - указывает эксперт "ФИНАМа". - Хотя цены здесь стабильны, но в условиях самоизоляции в апреле и мае отмечалось падение спроса. При этом низкий экспортный netback под действием демпфирующего механизма увеличивает налоговую нагрузку компании. Это отрицательно влияет на результаты". "Газпром нефть" входит в тройку крупнейших по объемам добычи и переработки нефти российских вертикально интегрированных нефтяных компаний. Показатель обеспеченности добычи доказанными запасами углеводородов по стандартам PRMS составляет 17 лет. Благодаря значительной доле газа и газового конденсата в добыче компании, снижение общей добычи по итогам 2020 г. в условиях сделки ОПЕК+ составит не более 5%. По мнению аналитиков ГК, у ПАО "Газпром нефть" комфортный размер чистого долга и благоприятные значения основных финансовых мультипликаторов. Начиная со второй половины 2019 г. "Газпром нефть" распределяет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. "После введения демпфирующего механизма "Газпром нефть" сильно зависит от положения цен netback относительно цены отсечения. Среди рисков отметим чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома"", - подчеркивает А. Калачев.
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30 июня 2020 года 16:19
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:20
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.30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:59
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.30 июня 2020 года 13:40
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.30 июня 2020 года 12:15
Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника умеренно отступала после укрепления по итогам торгов понедельника, констатирует ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.30 июня 2020 года 11:09
Глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой, сообщается в комментарии компании. Возобновление глобальной экономической деятельности будет продолжаться, но медленнее в связи с ограничительными мерами, которые будут... читать дальше
.30 июня 2020 года 10:30
Аналитики Промсвязьбанка продолжают скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Во вторник и в среду в фокусе будут статданные по запасам - от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации... читать дальше
.30 июня 2020 года 09:40
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.29 июня 2020 года 16:53
Julius Baer поднимает прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до $6250 и $6000 за тонну соответственно
Аналитики Julius Baer поднимают прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до 6250 долларов США и 6000 долларов США за тонну соответственно, сообщается в комментарии компании. "Некоторое время казалось, что коронакризис не оказывает сильного влияния на поставки меди. В качестве примера... читать дальше
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