ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций ПАО "Северсталь"

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций ПАО "Северсталь", говорится в комментарии инвесткомпании. ""Северсталь" с высокой рентабельностью, низким долгом и привлекательной дивидендной политикой выглядит более интересной для инвесторов, нежели сопоставимые компании мировой металлургической отрасли", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев.

ПАО "Северсталь" - одна из крупнейших вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и за рубежом. На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране. В 2019 году группе "Северсталь" удалось лучше прочих сохранить объемы производства: выпуск стали снизился всего на 1,6%. Доля экспорта в продажах снизилась до 35%. Однако эпидемия COVID-19 внесла коррективы, и в 1-м квартале выплавка стали снизилась на 6,4%. Доля экспорта увеличилась до 45%. По мере восстановления рынков компания рассчитывает довести ее до 49%.

Как отмечает аналитик ГК, "Северсталь" поддерживает высокий уровень дивидендных выплат даже в условиях роста инвестиционной программы: инвестиции, превышающие $ 800 млн, исключены из расчета дивидендной базы. Годовая дивидендная доходность владения акциями компании составляет более 12%. "С учетом общего снижения капитализации компаний отрасли по основным коэффициентам "Северсталь" выглядит фундаментально недооцененной, - подчеркивает А. Калачев. - Акции компании имеют лучшие шансы на восстановление цены, когда рыночная конъюнктура начнет выравниваться. Мы подтверждаем наш целевой уровень и рекомендацию "Покупать" по обыкновенным акциям ПАО "Северсталь"".