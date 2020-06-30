.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ выглядит намного хуже зарубежных площадок - "БКС Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 июня 2020 года 17:12
Рынок акций РФ выглядит намного хуже зарубежных площадок - "БКС Брокер"
Рынок акций РФ с начала недели демонстрирует слабость на неплохом внешнем фоне, во вторник эта тенденция лишь усилилась, и индикаторы выглядят намного хуже мировых фондовых площадок, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. По его словам, после позитивного старта торгов на благоприятном внешнем фоне, российские индексы устремились вниз, как только мировые рынки умеренно снизились в рамках коррекции. При этом в середине торгов глобальные фондовые индикаторы вернулись к дневным вершинам, но на "Мосбирже" это вызвало лишь отскок. Последовавший за этим очередной откат мировых рынков спровоцировал еще один провал, индекс РТС обновил 2-недельный минимум, пробив 1220 пунктов. Индекс МосБиржи несет менее существенные потери благодаря падению рубля, который переписал месячный минимум. Наблюдающаяся в последние дни относительная слабость российского рынка может объясняться возвращением антироссийской риторики в повестку западных СМИ и законодателей, что увеличивает санкционные риски. Дополнительное давление на российские акции оказывает предстоящий в среду выходной. Многие инвесторы предпочитают сокращать позиции в бумагах, опасаясь, что в этот день могут реализоваться какие-либо риски, например, снижение западных площадок, считает эксперт. Аутсайдерами являются акции нефтегазовых компаний и финансовый сектор. При этом бумагам многих компаний, ориентирующихся на экспорт, подержу оказывает слабеющая российская валюта, что позитивно скажется на доходах и внутренних издержках экспортеров. На этом фоне дорожают акции некоторых металлургических компаний, а также представители добывающей отрасли. Тем не менее, сейчас более вероятным выглядит сохранение относительной слабости российского рынка, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Прохождение пика дивидендного сезона, а также приближение традиционного кризисного периода конца лета - начала осени делает многих инвесторов более осторожными, считает Бабин.
.
30 июня 2020 года 18:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую... читать дальше
.30 июня 2020 года 16:19
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:20
Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает... читать дальше
.30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:59
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут стабильного восстановления спроса на нефть, но полагают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти едва ли превысят $44 за баррель Brent, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%, отмечает аналитик ИК Евгений... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:40
Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Мировые цены на газ не удержались на траектории роста, отмечают аналитики. Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе упали на 5%, до 1,68 долл./млн БТЕ. Цены в Азии снизились лишь на 0,9%, до 2,20... читать дальше
.30 июня 2020 года 12:15
Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника умеренно отступала после укрепления по итогам торгов понедельника, констатирует ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.30 июня 2020 года 11:09
Глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой, сообщается в комментарии компании. Возобновление глобальной экономической деятельности будет продолжаться, но медленнее в связи с ограничительными мерами, которые будут... читать дальше
.30 июня 2020 года 10:30
Аналитики Промсвязьбанка продолжают скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Во вторник и в среду в фокусе будут статданные по запасам - от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации... читать дальше
.30 июня 2020 года 09:40
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.