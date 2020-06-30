Sova Capital снизила оценку GDR ММК, НЛМК и Северстали на 3-18%, подтвердив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) на 3-18%, говорится в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Новая прогнозная цена ММК - 6,60 (текущая цена - 7,0), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена НЛМК - 18,00 (екущая цена - 19,7), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена Северсталь - 12,50 (текущая цена - 12,1), рекомендация - держать.