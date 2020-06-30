Xtellus Capital поднял оценку ADS HeadHunter на 15%, оставив рейтинг "держать"

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $23 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была сохранена.

По мнению эксперта, недавно предложенные налоговые льготы для ИТ-индустрии вряд ли окажут существенное положительное влияние на прибыль HeadHunter. Между тем потенциальная отмена нулевой ставки НДС на продажу ПО может улучшить рыночную позицию компании по сравнению с конкурентами, считает он.

"Многие конкуренты HeadHunter (например, SuperJob, Worki, Rabota.ru) в настоящее время, вероятно, в значительной степени освобождены от налога, в то время как HeadHunter данный налог платит. При потенциальной отмене нулевого НДС на ПО, возможно, конкурентам придется повысить цены, чтобы компенсировать повышение НДС", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $20,37 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,24 за штуку.