.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Xtellus Capital поднял оценку ADS HeadHunter на 15%, оставив рейтинг "держать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 июня 2020 года 15:56
Xtellus Capital поднял оценку ADS HeadHunter на 15%, оставив рейтинг "держать"
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $23 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была сохранена. По мнению эксперта, недавно предложенные налоговые льготы для ИТ-индустрии вряд ли окажут существенное положительное влияние на прибыль HeadHunter. Между тем потенциальная отмена нулевой ставки НДС на продажу ПО может улучшить рыночную позицию компании по сравнению с конкурентами, считает он. "Многие конкуренты HeadHunter (например, SuperJob, Worki, Rabota.ru) в настоящее время, вероятно, в значительной степени освобождены от налога, в то время как HeadHunter данный налог платит. При потенциальной отмене нулевого НДС на ПО, возможно, конкурентам придется повысить цены, чтобы компенсировать повышение НДС", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $20,37 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,24 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
.
30 июня 2020 года 18:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую... читать дальше
.30 июня 2020 года 16:19
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:20
Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает... читать дальше
.30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:59
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут стабильного восстановления спроса на нефть, но полагают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти едва ли превысят $44 за баррель Brent, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%, отмечает аналитик ИК Евгений... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:40
Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Мировые цены на газ не удержались на траектории роста, отмечают аналитики. Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе упали на 5%, до 1,68 долл./млн БТЕ. Цены в Азии снизились лишь на 0,9%, до 2,20... читать дальше
.30 июня 2020 года 12:15
Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника умеренно отступала после укрепления по итогам торгов понедельника, констатирует ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.30 июня 2020 года 11:09
Глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой, сообщается в комментарии компании. Возобновление глобальной экономической деятельности будет продолжаться, но медленнее в связи с ограничительными мерами, которые будут... читать дальше
.30 июня 2020 года 10:30
Аналитики Промсвязьбанка продолжают скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Во вторник и в среду в фокусе будут статданные по запасам - от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации... читать дальше
.30 июня 2020 года 09:40
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.