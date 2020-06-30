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30 июня 2020 года 15:40
Спрос на бумаги энергокомпаний может усилиться - ИК "Фридом Финанс"
Рынок акций во вторник получает смешанные сигналы, и до конца сессии может усилиться спрос на бумаги энергокомпаний, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азиатские площадки закрылись в плюсе на 1,5% на фоне роста PMI в июне в Китае. Европа начала день разнонаправленно с разбросом от -0,5% до +0,5%: инвесторы отыгрывают сохранение карантина в ряде штатов США. Фьючерсы на американские индексы указывают на то, что сессия начнется нейтрально. Нефть снижается на 1%, торгуясь в узком диапазоне $41,2-41,9. На котировки давит новость о том, что Ливия начала переговоры о возобновлении поставок. По нашей оценке, влияние данного фактора будет ограниченным. Доля Ливии на мировом рынке составляет около 1%, и существенно повлиять на баланс спроса и предложения она не сможет. Но краткосрочные движения нефти марки Brent вниз до $39,5 вполне вероятны. "Индекс РТС торгуется у нижней планки диапазона 1220-1250. В течение дня мы ожидаем переход к боковой динамике и возвращение ближе к 1250 пунктам. Провал ниже 1210 возможен, если придет негативная статистика из США. Сегодня среди прочего будут опубликованы данные по уровню потребительского доверия в июне. Эти данные способны усилить волатильность на всех рынках", - отмечает В. Емельянова. Индекс Мосбиржи держится вблизи отметок конца предыдущей сессии - 2770 пунктов. По мнению эксперта, поддержку рынку оказывает ослабление российской валюты. Рублевая стоимость отечественных компаний за день практически не поменялась. В течение сессии аналитик ИК закладывает рост колебаний и расширение диапазона до 2750-2780 пунктов. Растут акции Юнипро (+2%), Полиметалла (+18%), Фосагро (+1,74%), Ростелекома (+1,5%), Русгидро (+1,5%). Заметен акцент игроков на дивидендные бумаги, преимущественно в электроэнергетике. До конца сессии спрос на них может усилиться. "Аутсайдер дня - малоликвидные акции Института стволовых клеток (-4,5%), - указывает В. Емельянов. - Бумага ожидаемо перешла к коррекции после аномального взлета накануне. Из крупных фишек сегодня сильнее всех дешевеет Аэрофлот (-1,8%). Это реакция рынка на данные аэропортов по числу рейсов за май, а также на опровержение о возобновлении полетов в Турцию с 15 июля. Ситуация для бумаг авиакомпании остается неопределенной: власти увязывают отмену ограничений с динамикой заболеваемости, но точных критериев не дают. Ситуация может разрешиться в любой момент. Это оставляет высокие шансы для Аэрофлота подняться до 90-100 рублей за бумагу всего за несколько сессий. Мы полагаем, что это произойдет до конца июля".
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