Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по паре EUR/USD до 1,14

Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает курс евро по отношению к доллару США. аналитики банка пересматривают свой трехмесячный прогноз по паре EUR/USD до 1,14.

"Свежая порция экономических данных свидетельствует о том, что восстановление экономики после ослабления карантинных мер в США и Европе происходит гораздо быстрее, чем первоначально предполагалось. - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Июньские индексы деловой активности PMI приблизились к пороговому уровню в 50 пунктов, который отделяет зону экономического роста от зоны спада, и разница в показателях по США и еврозоне едва заметна. Реакция в рамках налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики также становится все более похожей".

Первоначальное преимущество США, на взгляд эксперта Julius Baer, состояло в том, что они смогли отреагировать на масштабное снижение деловой активности решительным снижением процентных ставок. Впоследствии на первый план вышли крупномасштабные программы закупки активов и прямая поддержка финансового рынка в одинаковой степени как со стороны ФРС США, так и со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Больше всего еврозона наверстала упущенное в рамках налогово-бюджетных мер реагирования на пандемию коронавируса. США быстро приняли крупные пакеты фискальной поддержки, в то время как страны еврозоны действовали в рамках национальной налогово-бюджетной политики в зависимости от способности каждой из стран финансировать возникающий дефицит бюджета.

Расширение суверенных спредов в менее стабильных в финансовом отношении странах грозило снизить эффективность мер поддержки. Между тем, ЕЦБ усилил координацию мер кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики и помог снизить суверенные спреды. Европейский союз работает над пакетом совместных фискальных мер реагирования путем создания фонда восстановления экономики, который будет распространяться как на трансфертные платежи, так и на кредиты, объемом от 500 до 750 млрд евро. "Несмотря на тяжело идущие переговоры, мы ожидаем, что стороны достигнут соглашения в течение ближайших трех месяцев. Увеличение налогово-бюджетной поддержки благоприятно скажется на курсе евро. Таким образом, мы повысили наш трехмесячный прогноз по паре EUR/USD с 1,08 до 1,14 и 12-месячный прогноз - до 1,162", - заключает Дэвид Коль.