.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая сложилась этим летом, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Инвестиционный комитет в конце марта принял решение перейти к размещению акций выше рынка, - напоминает эксперт. - Несмотря на то, что в то время это решение носило противоречивый характер, оно позволило нам чрезвычайно активно участвовать в восстановлении рынка. Однако в последнее время восходящий тренд начал ослабевать. На данный момент мы считаем, что в летние месяцы лучше действовать осмотрительно. Поэтому мы фиксируем прибыль и сокращаем распределение акций по портфелям". Данное решение было принято по следующим причинам: 1. Пережить летнюю волатильность Во-первых, сейчас много положительных новостей. Например, последние европейские индексы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности удивили ростом, в некоторых странах даже перешагнув критический уровень в 50, что знаменует возвращение к экономическому росту. Однако, эти позитивные сюрпризы не смогли вновь дать рынку положительный импульс. Во-вторых, предстоящий сезон отчетности, скорее всего, будет тяжёлым. В то время как доходы за первый квартал оказались не настолько низкими, как ожидали многие участники рынка, доходы за второй квартал, скорее всего, покажут всю глубину экономического спада последних нескольких месяцев. Это, вероятно, вызовет некоторую нервозность на рынке и может спустить его с небес на землю. И, в-третьих, сам коронавирус, который по мере роста числа новых выявленных случаев, особенно в Латинской Америке и США, вновь стал источником тревоги. Может быть, мир и учится жить с этим вирусом, но он все еще существует и может вспыхнуть, если не будут приняты необходимые меры предосторожности. В случае увеличения числа зараженных, вероятно, потребуются новые (и в этом случае очень локализованные) мероприятия по сдерживанию распространения вируса, что, в свою очередь, вызовет вопросы относительно экономических перспектив. Кроме того, если посмотреть на политическую ситуацию, то не стоит забывать о том, что до президентских выборов в США осталось чуть более четырех месяцев. В последние недели кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден получил значительное преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом, который столкнулся с критикой в связи с его действиями по борьбе с коронавирусной пандемией и реакцией на недавние протесты в городах по всей территории США. Учитывая неопределенность, связанную с потенциальной сменой президента, рынки внимательно следят за предвыборной гонкой. 2. Рост обещают и долгосрочные активы Несмотря на столь сложную ситуацию, мы считаем, что рынки вполне могут быть подвержены волатильности в летние месяцы, и временные спады вполне возможны. Однако, несмотря на то, что возросшие риски больше не оправдывают позиции выше рынка, мы считаем, что у акций всё ещё есть потенциал роста в течение следующих 3-6 месяцев. Восстановление экономики продолжается, и как фискальная, так и монетарная политика поддерживают этот процесс. Инвесторы, чьи акции находятся значительно ниже своих стратегических целей, могут использовать спады как долгосрочную возможность для покупки. Мы сохраняем свои позиции выше рынка на кредитных рынках, включая инвестиционный уровень, высокую доходность и валютные облигации рынков развивающихся стран. По нашему мнению, преимущество этих рынков в доходности по сравнению с казначейскими облигациями по-прежнему оправдывает их дополнительный риск, учитывая постоянную поддержку со стороны программ центральных банков по покупке активов. Сырьевые товары должны выиграть от сочетания низкой реальной доходности, восстановления экономического роста и ожидаемого нами ослабления доллара США. Хотя мы входим в лето с уверенностью в нашем, теперь более осторожном позиционировании, мы пристегиваем ремни безопасности, готовясь к ждущим нас впереди американским горкам, и особо советуем инвесторам поступить также.
.
30 июня 2020 года 18:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую... читать дальше
.30 июня 2020 года 16:19
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:20
Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:59
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут стабильного восстановления спроса на нефть, но полагают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти едва ли превысят $44 за баррель Brent, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%, отмечает аналитик ИК Евгений... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:40
Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Мировые цены на газ не удержались на траектории роста, отмечают аналитики. Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе упали на 5%, до 1,68 долл./млн БТЕ. Цены в Азии снизились лишь на 0,9%, до 2,20... читать дальше
.30 июня 2020 года 12:15
Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника умеренно отступала после укрепления по итогам торгов понедельника, констатирует ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.30 июня 2020 года 11:09
Глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой, сообщается в комментарии компании. Возобновление глобальной экономической деятельности будет продолжаться, но медленнее в связи с ограничительными мерами, которые будут... читать дальше
.30 июня 2020 года 10:30
Аналитики Промсвязьбанка продолжают скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Во вторник и в среду в фокусе будут статданные по запасам - от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации... читать дальше
.30 июня 2020 года 09:40
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.29 июня 2020 года 16:53
Julius Baer поднимает прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до $6250 и $6000 за тонну соответственно
Аналитики Julius Baer поднимают прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до 6250 долларов США и 6000 долларов США за тонну соответственно, сообщается в комментарии компании. "Некоторое время казалось, что коронакризис не оказывает сильного влияния на поставки меди. В качестве примера... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.