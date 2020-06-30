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30 июня 2020 года 14:23
Справедливый уровень доходности для нового выпуска долларовых евробондов Сибура 2,75-2,85% - BCS Global Markets
Сибур размещает новый выпуск долларовых еврооблигаций на срок 5 лет, и аналитики BCS Global Markets считают справедливой YTM 2,75-2,85%. "Обращающийся SIBUR 24 (YTM 2,58%) почти на 1 год короче нового выпуска. Мы считаем, что новый SIBUR 25 должен предлагать премию около 20 б.п. за большую дюрацию, что соответствует справедливой доходности 2,75-2,85% – оправданно в свете более длинного GAZPRU 26 (YTM 2.93%)", - отмечает эксперт инвесткомпании Юрий Голбан. Сибур, одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтехимических компаний в СНГ, занимает лидирующие позиции в России в большинстве сегментов. "Продуктовый портфель хорошо диверсифицирован: газопереработка (природный газ и СПГ) обеспечивает 40% выручки, олефины/полиолефины – 20%, пластики/эластомеры – 29%, - указывает эксперт BCS Global Markets. - Вертикальная интеграция и диверсификация дают некоторую защиту от волатильности и стабильную рентабельность выше среднего по рынку. Крупнейший акционер компании – Леонид Михельсон (48.5%) – также является одним из ключевых акционеров Новатэка, второго по величине производителя газа в РФ. Доля Геннадия Тимченко в Сибуре составляет 17,0%, Sinopec – 10%, Silk Road Fund – 10%". Выручка в 1К20 сократилась на 15% к/к до $1,8 млрд на фоне дешевеющих газа и нефтепродуктов, при этом запуск Запсибнефтехима и рост продаж олефинов и полиолефинов отчасти сгладили падение. Рентабельность по EBITDA снизилась до 31% против 32% в 2019 г., но все еще остается одной из наиболее высоких в отрасли за чет довольно низкой себестоимости производства. FCF в 1К20 остался отрицательным (-$58 млн) из-за падения операционного денежного потока, даже несмотря на сокращение капзатрат на 46% к/к. Чистый долг уменьшился на 3% к/к до $5,4 млрд. Соотношение Чистый долг/EBITDA повысилось до 2.2x против 2,1x в 2019 г. "Мы считаем риски рефинансирования низкими: доля краткосрочных обязательств составила всего 6% от общего долга при покрытии денежным средствами 1,7x. Кроме того, доля выручки в иностранной валюте (75%) в целом соответствует доле долга в долларах и евро (84%)", - отмечает Ю. Голбан. Менеджмент отметил негативные последствия вспышки COVID-19, такие как сокращение потребления газа в России, снижение спроса на топливо в Европе, а также на продукты нефтехимии в строительной и автомобильной промышленности. В то же время более высокое потребление в медицинской отрасли и сегменте товаров массового спроса поддерживает спрос на олефины/полиолефины на фоне выхода Запсибнефтехима на проектную мощность. Загрузка мощностей составляет 70% и в ближайшие 12 месяцев должна превысить 90%. Менеджмент понизил прогноз капзатрат на 2020 г. до $1,3 млрд против $2.4 млрд в 2019 г. Хотя оставшийся объем инвестиций по проекту оценивается всего в $0,6 млрд, Сибур запускает новый амбициозный проект – Амурский ГХК. Реализация планируется через СП с Sinopec (60:40). Если Sinopec войдет в СП, инвестиции Сибура в проект в 2020-23 гг. составят $1,4 млрд. "Таким образом, учитывая потенциальные дивиденды и снижение EBITDA в 2020 г., долговая нагрузка, по нашему мнению, может приблизиться к 3,0x, но впоследствии снизится на фоне восстановления рынка. Fitch и Moody's в июне подтвердили рейтинги BBB- и Baa3 со «стабильными» прогнозами", - заключает эксперт BCS Global Markets.
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