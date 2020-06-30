Цена Brent не превысит $44 за баррель в ближайшее время - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут стабильного восстановления спроса на нефть, но полагают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти едва ли превысят $44 за баррель Brent, сообщается в комментарии компании.

Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%, отмечает аналитик ИК Евгений Миронюк. Цены поддержала новость Национального бюро статистики КНР о росте прибыли китайских промышленных компаний, зафиксированном впервые за шесть месяцев. В мае прибыль выросла на 6% год к году после снижения на 4,3% месяцем ранее. Это говорит о том, что восстановление экономики страны набирает обороты.

Восстановление индекса экономических настроений в еврозоне в июне также ускорилось после скромного подъема в мае. Европейская комиссия фиксирует улучшение во всех секторах. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit составил 46,9 пункта, в секторе услуг - 47,3 пункта, составной индекс деловой активности в производственном секторе - 47,5 пункта. Все эти результаты оказались лучше ожиданий. Это увеличивает потенциальный спрос на нефтепродукты вкупе с сезонным фактором (летний период традиционно характеризуется увеличением объема автомобильных перевозок), указывает Е. Миронюк.

"Также мы считаем, что ухудшение эпидемиологической ситуации в США и остальном мире несет значительный риск для спроса на горючее, но не приведет к повторному введению жестких "локдаунов" в мире. Ждем стабильного восстановления спроса на нефть. Впрочем, в краткосрочной перспективе котировки едва ли превысят $44 за баррель Brent", - пишет специалист ИК "Фридом Финанс".