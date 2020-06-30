Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление - "ВТБ Капитал"

Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Мировые цены на газ не удержались на траектории роста, отмечают аналитики. Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе упали на 5%, до 1,68 долл./млн БТЕ. Цены в Азии снизились лишь на 0,9%, до 2,20 долл./млн БТЕ. Объем газа в европейских хранилищах остается выше максимума за последние пять лет, хотя превышение над историческими максимумами уже не выглядит таким значительным, как месяц назад.

"Как мы полагаем, рынок в текущем году продолжит испытывать давление, хотя жаркое лето и холодная зима могут способствовать сокращению объемов газа в хранилищах. Это допущение отчасти подтверждается кривой фьючерсов на газ: котировки на узле TTF на январь 2021 г. составляют лишь 145 долл./куб. м, что на 27% ниже среднего значения для этого месяца за последние пять лет", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".