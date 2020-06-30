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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление - "ВТБ Капитал"
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30 июня 2020 года 13:40
Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление - "ВТБ Капитал"
Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Мировые цены на газ не удержались на траектории роста, отмечают аналитики. Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе упали на 5%, до 1,68 долл./млн БТЕ. Цены в Азии снизились лишь на 0,9%, до 2,20 долл./млн БТЕ. Объем газа в европейских хранилищах остается выше максимума за последние пять лет, хотя превышение над историческими максимумами уже не выглядит таким значительным, как месяц назад. "Как мы полагаем, рынок в текущем году продолжит испытывать давление, хотя жаркое лето и холодная зима могут способствовать сокращению объемов газа в хранилищах. Это допущение отчасти подтверждается кривой фьючерсов на газ: котировки на узле TTF на январь 2021 г. составляют лишь 145 долл./куб. м, что на 27% ниже среднего значения для этого месяца за последние пять лет", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".
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30 июня 2020 года 18:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую... читать дальше
.30 июня 2020 года 16:19
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:20
Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает... читать дальше
.30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая... читать дальше
.30 июня 2020 года 13:59
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут стабильного восстановления спроса на нефть, но полагают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти едва ли превысят $44 за баррель Brent, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%, отмечает аналитик ИК Евгений... читать дальше
.30 июня 2020 года 12:15
Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника умеренно отступала после укрепления по итогам торгов понедельника, констатирует ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.30 июня 2020 года 11:09
Глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой, сообщается в комментарии компании. Возобновление глобальной экономической деятельности будет продолжаться, но медленнее в связи с ограничительными мерами, которые будут... читать дальше
.30 июня 2020 года 10:30
Аналитики Промсвязьбанка продолжают скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Во вторник и в среду в фокусе будут статданные по запасам - от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации... читать дальше
.30 июня 2020 года 09:40
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.29 июня 2020 года 16:53
Julius Baer поднимает прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до $6250 и $6000 за тонну соответственно
Аналитики Julius Baer поднимают прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до 6250 долларов США и 6000 долларов США за тонну соответственно, сообщается в комментарии компании. "Некоторое время казалось, что коронакризис не оказывает сильного влияния на поставки меди. В качестве примера... читать дальше
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