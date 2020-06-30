Газпромбанк ожидает консолидации рынка ОФЗ

Рынок ОФЗ растерял часть роста предыдущей недели, констатируют аналитики Газпромбанка. По среднесрочным и долгосрочным выпускам доходности в ходе прошлой недели прибавили 11-20 б.п. на фоне невысокой активности. Спред 10-3 расширился до 100 б.п. "Мы полагаем, что на предстоящей неделе рынок будет консолидироваться на достигнутых уровнях. Также на этой неделе Министерство финансов РФ ожидаемо опубликует план по заимствованиям на 3К20", - говорится в обзоре банка.

"По нашим оценкам на основе данных НРД, за прошлую неделю вложения иностранных инвесторов в ОФЗ практически не изменились (минус 1 млрд руб. по сравнению с притоком 41 млрд руб. неделей ранее). Наибольшие объемы покупок (8 млрд руб.) были зафиксированы в аукционном выпуске ОФЗ-26232 (~7л), а наибольшие продажи (5 млрд руб.) – в 8-9-летних бумагах. Стоит отметить, что в понедельник и вторник нерезиденты купили ОФЗ на 8 млрд руб. (нетто), а в четверг и пятницу были зафиксированы продажи в объеме 9 млрд руб. (нетто)", - указывают специалисты.

Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, будет минимальным: ~14 млрд руб. (~56 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям также будет низким: ~0,03 млрд долл. (~0,9 млрд долл. неделей ранее).

Среди внешних событий, способных оказать влияние на российский долговой рынок, аналитики Газпромбанка отмечают следующие:

- Во вторник, 30 июня, глава ФРС и министр финансов США выступят перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. "Если в докладе 30 июня будут озвучены более пессимистичные взгляды на восстановление экономики США (в предыдущем докладе глава ФРС США отметил значительную неопределенность сроков и темпов восстановления экономики и обозначил ожидания долгосрочного эффекта на экономику от пандемии), мы ожидаем снижения доходностей UST и укрепления доллара на ожиданиях больших стимулов для поддержания экономики США", - указывают эксперты.

- В среду, 1 июля, ожидается публикация протокола июньского заседания ФРС США, по итогам которого были представлены весьма консервативные прогнозы снижения ВВП США на 6,5% в 2020 г. (при этом обновленный на прошлой неделе прогноз МВФ более пессимистичен и предполагает спад на 8%). "Если протокол июньского заседания отразит серьезную обеспокоенность перспективами восстановления экономики США и необходимость изыскания дополнительных монетарных стимулов, мы ожидаем укрепления доллара и снижения доходностей UST, а также не исключаем ослабления валют EM", - пишут аналитики Газпромбанка.

- В четверг, 2 июля, выйдет статистика по рынку труда США – уровень безработицы за июнь и недельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице, за которыми рынок особенно следит после ввода карантинных мер. "Если снижение уровня безработицы будет слабее ожиданий рынка, что позволяет предположить выраженное замедление коррекции вниз первичных заявок на пособие по безработице, наблюдаемое в июне, мы ожидаем снижения доходностей UST и укрепления доллара (а также ослабления валют формирующихся рынков) на усилении ожиданий дополнительного стимулирования экономики США" - отмечают в банке.