Стимулирующая бюджетная политика в РФ будет оказывать сильное положительное влияние на экономический рост вплоть до 2021 года - Ренессанс Капитал

Благодаря продолжительному переходному периоду стимулирующая бюджетная политика в РФ будет по-прежнему оказывать сильное положительное влияние на экономический рост вплоть до 2021 года, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала".

"23 июня Владимир Путин обратился к нации – впервые после продолжительной паузы со времени его регулярных "карантинных" обращений. Мы полагаем, что его слова могут быть истолкованы как официальное завершение карантинных мер в масштабах страны – те ограничительные меры, которые могут быть сохранены, были перечислены большей частью среди "социальных", а не относящихся к сфере бизнеса. Это также означает сворачивание в июле и некоторых мер поддержки (включая социальные и налоговые льготы). Акцент на своевременном завершении фискального стимулирования, которое приведет бюджет в соответствие с бюджетным правилом, также был ключевым в комментариях представителя Министерства финансов на макроэкономической панели нашей 24-й Ежегодной российской онлайн-конференции инвесторов, прошедшей в Москве, - отмечают экономисты "Ренессанс Капитала". - Мы полагаем, что благодаря продолжительному переходному периоду стимулирующая бюджетная политика будет по-прежнему оказывать сильное положительное влияние на экономический рост вплоть до 2021 года, в то время как сворачивание некоторых мер поддержки будет компенсировано отменой карантинных ограничений и более мягкой денежнокредитной политикой. Учитывая риторику последнего обращения президента, мы считаем повторное введение крупномасштабных ограничений крайне маловероятным даже в случае наступления второй волны пандемии".

Было также объявлено о программе поддержки роста (пока без подробностей) для секторов строительства и автомобилестроения, транспорта, сельского хозяйства и легкой промышленности, указывают специалисты. Кроме того, президент предложил расширить две программы – субсидирование ипотеки и кредитование бизнеса по ставке 2% для поддержки занятости, а также увеличить бюджетные трансферты регионам. Самым обсуждаемым моментом обращения стала президентская инициатива повышения ставки подоходного налога (обсуждается с 2019 года) с 13% до 15% для лиц с высокими доходами (с годовым доходом свыше 5 млн руб., или около $72 тыс.) для финансирования расходов на здравоохранение вкупе со значительными налоговыми преференциями для ИТ-компаний (включая бессрочное снижение страховых взносов с 14,0% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%). "В целом стратегия бюджетной политики в среднесрочной перспективе переориентируется на поддержку инвестиций и диверсификацию источников доходов в условиях долгосрочного снижения нефтяных поступлений", - пишут экономисты "Ренессанс Капитала".