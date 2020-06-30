.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Стимулирующая бюджетная политика в РФ будет оказывать сильное положительное влияние на экономический рост вплоть до 2021 года - Ренессанс Капитал
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
30 июня 2020 года 12:40

Стимулирующая бюджетная политика в РФ будет оказывать сильное положительное влияние на экономический рост вплоть до 2021 года - Ренессанс Капитал

Благодаря продолжительному переходному периоду стимулирующая бюджетная политика в РФ будет по-прежнему оказывать сильное положительное влияние на экономический рост вплоть до 2021 года, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала".

"23 июня Владимир Путин обратился к нации – впервые после продолжительной паузы со времени его регулярных "карантинных" обращений. Мы полагаем, что его слова могут быть истолкованы как официальное завершение карантинных мер в масштабах страны – те ограничительные меры, которые могут быть сохранены, были перечислены большей частью среди "социальных", а не относящихся к сфере бизнеса. Это также означает сворачивание в июле и некоторых мер поддержки (включая социальные и налоговые льготы). Акцент на своевременном завершении фискального стимулирования, которое приведет бюджет в соответствие с бюджетным правилом, также был ключевым в комментариях представителя Министерства финансов на макроэкономической панели нашей 24-й Ежегодной российской онлайн-конференции инвесторов, прошедшей в Москве, - отмечают экономисты "Ренессанс Капитала". - Мы полагаем, что благодаря продолжительному переходному периоду стимулирующая бюджетная политика будет по-прежнему оказывать сильное положительное влияние на экономический рост вплоть до 2021 года, в то время как сворачивание некоторых мер поддержки будет компенсировано отменой карантинных ограничений и более мягкой денежнокредитной политикой. Учитывая риторику последнего обращения президента, мы считаем повторное введение крупномасштабных ограничений крайне маловероятным даже в случае наступления второй волны пандемии".

Было также объявлено о программе поддержки роста (пока без подробностей) для секторов строительства и автомобилестроения, транспорта, сельского хозяйства и легкой промышленности, указывают специалисты. Кроме того, президент предложил расширить две программы – субсидирование ипотеки и кредитование бизнеса по ставке 2% для поддержки занятости, а также увеличить бюджетные трансферты регионам. Самым обсуждаемым моментом обращения стала президентская инициатива повышения ставки подоходного налога (обсуждается с 2019 года) с 13% до 15% для лиц с высокими доходами (с годовым доходом свыше 5 млн руб., или около $72 тыс.) для финансирования расходов на здравоохранение вкупе со значительными налоговыми преференциями для ИТ-компаний (включая бессрочное снижение страховых взносов с 14,0% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%). "В целом стратегия бюджетной политики в среднесрочной перспективе переориентируется на поддержку инвестиций и диверсификацию источников доходов в условиях долгосрочного снижения нефтяных поступлений", - пишут экономисты "Ренессанс Капитала".

Опубликовано: /ИК "Ренессанс Капитал"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
30 июня 2020 года 18:54
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти"
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 16:19
Julius Baer сохраняет "бычью" позицию по рынку природного газа
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 15:20
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по паре EUR/USD до 1,14
Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 13:59
Цена Brent не превысит $44 за баррель в ближайшее время - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут стабильного восстановления спроса на нефть, но полагают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти едва ли превысят $44 за баррель Brent, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%, отмечает аналитик ИК Евгений...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 13:40
Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление - "ВТБ Капитал"
Рынок газа в 2020 году продолжит испытывать давление, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Мировые цены на газ не удержались на траектории роста, отмечают аналитики. Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе упали на 5%, до 1,68 долл./млн БТЕ. Цены в Азии снизились лишь на 0,9%, до 2,20...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 12:15
Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции - ГК "ФИНАМ"
Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника умеренно отступала после укрепления по итогам торгов понедельника, констатирует ведущий аналитик отдела анализа...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 11:09
Глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой, сообщается в комментарии компании. Возобновление глобальной экономической деятельности будет продолжаться, но медленнее в связи с ограничительными мерами, которые будут...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 10:30
Brent во вторник останется в диапазоне 40-42 долл./барр. - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка продолжают скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Во вторник и в среду в фокусе будут статданные по запасам - от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 09:40
Dow Jones продемонстрировал сильнейший однодневный подъем более чем за три недели
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.