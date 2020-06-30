Ключевым фактором давления на рубль выступает ослабление "аппетита" к рисковым активам - "Нордеа банк"

Ключевым фактором давления на российскую валюту выступает ослабление "аппетита" к рисковым активам на фоне повышенного внимания инвесторов к распространению коронавируса в США и других странах, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль вернулся к более слабым отметкам в основных валютных парах, констатируют специалисты банка. Российская валюта в утренние часы вторника остается чуть выше 70 в паре с долларом США и выше 78,5 в паре с евро.

"Рубль в первой половине дня, скорее всего, продолжит торговаться в русле валют-аналогов прочих развивающихся стран, слабеющих против доллара на старте торгов. Дополнительным фактором волатильности могут выступить не только конец месяца и квартала, но также и желание части инвесторов закрыть позиции в преддверии выходного дня в России. При этом в паре с евро рубль демонстрирует лучшую динамику, поскольку европейская валюта слабеет на валютном рынке, однако и в паре с европейской валютой, на наш взгляд, риски по рублю смещены в сторону умеренного ослабления, - пишут аналитики "Нордеа банка". - Минфин на аукционах ОФЗ во вторник предложит классические облигации с погашением в 2025 году и бумаги с переменных купоном, погашение которых состоится в 2024 году. Аукционы вряд ли окажут значимое влияние на российскую валюту".