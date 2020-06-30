Тенденция консолидации рынка акций пока остается в силе - "Алор Брокер"

Рынок акций во вторник не претерпит принципиальных изменений, тенденция консолидации пока остается в силе, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Принципиальная картина не меняется: и американский, и российский рынки акций остаются в боковике. Во вторник не ждем изменения тенденции", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.

По-прежнему основным фактором, препятствующим росту биржевых индексов, по мнению А. Антонова, является плохая ситуация с распространением коронавируса в мире. "В любой момент можно ожидать резкого обвала, как мы это наблюдали неоднократно за последние недели. Впрочем, просадки откупаются довольно быстро. Пока же инвесторы тешат себя иллюзией, что увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания вызвано во многом ростом тестирования на вирус", - отмечает он.

Желание сократить длинные позиции по акциям под вечер вторника в связи с выходным днем в России в среду будет объяснимо. Насколько сильно это просадит котировки, будет зависеть от внешнего фона, указывает специалист "Алор Брокер".