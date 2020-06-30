Акции "Аэрофлота" продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных условий - ИК "Алго Капитал"

Акции "Аэрофлота" в понедельник довольно резко отскочили вверх от своего месячного минимума. Эти бумаги продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных условий, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"В понедельник мы наблюдали в них возобновление спекулятивных покупок. Между тем вопрос о возобновлении международного пассажирского авиасообщения до сих пор не решен, а в правительстве рассматривается вопрос о возможной дополнительной эмиссии акций "Аэрофлота" с целью докапитализации компании. Согласно свежим данным Росавиации, отечественные авиакомпании сократили перевозки в мае 2020 года на 91,3%. В том числе "Аэрофлот" уменьшил свой пассажиропоток за указанный период на 93,1%", - отмечает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.