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30 июня 2020 года 09:22
Открытие индекса Мосбиржи пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,5% - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2755-2785 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный утренний внешний фон", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Ключевым ориентиром для участников российских торгов во второй половине вторника останется динамика нефтяных фьючерсов. В Европе и в США состоится публикация большого количества второстепенных статистических показателей. Среди них, по мнению В. Манжоса, стоит обратить внимание лишь на публикацию июньского значения индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 мск).
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