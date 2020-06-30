Рубль будет под давлением в начале торгов вторника - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что во вторник перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где продажи преобладают, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 41,5 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для рубля.

"В результате в начале дня продажи в национальной валюте будут преобладать, что позволит паре доллар/рубль подняться выше 70 рублей и предпринять попытку продолжения роста. Также в пользу подъема американской валюты может сработать технический фактор - преодоление отметки 70 рублей приведет к срабатыванию "стопов" по коротким позициям в долларе. В дальнейшем определяющим фактором для динамики нашего валютного рынка станет внешняя конъюнктура. Так, сохраняются риски продолжения отступления рынка энергоносителей, с уходом нефти Brent ниже 40 долларов за баррель, а также снижения спроса на риск на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире. В случае их реализации американская валюта улучшит свои позиции в рамках нижней половины диапазона 70-75 рублей", - пишет специалист в комментарии банка.