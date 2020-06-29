BCS GM поднял оценку GDR TCS Group в 1,6 раза, подтвердив рейтинг "держать"

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group с 1095 рублей до 1700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елена Царевой и Вероники Ян.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

"TCS упрочил свое положение после кризиса 2014-15 годов и осуществил ряд трансформаций. Как мы уже писали, мы убеждены, что компания сможет успешно пережить эти трудные времена. Благодаря диверсификации TCS перестал быть исключительно банком для необеспеченных кредитов и теперь генерирует 36% выручки в некредитном бизнесе (по данным на I квартал 2020 года), 14% кредитного портфеля приходится на обеспеченные займы, а увеличение клиентской базы до 10,8 млн создает базу для фондирования. TCS поддерживает высокую ликвидную позицию: денежные средства и ценные бумаги составляют 35% от активов и покрывают 50% счетов. После SPO уровень достаточности капитала TCS остался высоким в I квартале 2020 года - 19,2%, что позволило направить на дивиденды за I квартал 2020 года $28 млн (коэффициент 22%)", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 1617 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1451,7 рубля за штуку.