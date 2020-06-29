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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается пробить поддержку на уровне 2700 пунктов - Промсвязьбанк
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29 июня 2020 года 19:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается пробить поддержку на уровне 2700 пунктов - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок к вечеру понедельника после снижения в начале дня смог отыграть большую часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поддержку нашему рынку оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не только смог выйти на положительную территорию, но и подняться в район 41,4 доллара за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6% и 0,8% соответственно. На таком фоне к 18:10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, удержав позиции выше 2750 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Норильского никеля и Распадской, упавшие на 3% и 2% соответственно. Лучше рынка торговались ОГК-2, Полиметалл и Лента, рост которых превысил 2%. "Утренняя попытка "медведей" увести индекс МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов оказалась неудачной. Однако пока рано говорить о возобновлении восходящей динамики. Новостной фон, связанный с активизацией пандемии в Штатах, в ближайшие сессии продолжит оказывать давление на мировые рынки, что поспособствует дальнейшему снижению наших акций. В этой связи ждем отступления индекса Мосбиржи к поддержке на уровне 2700 пунктов и попытку ее пробоя", - отмечает Богдан Зварич.
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29 июня 2020 года 16:53
Julius Baer поднимает прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до $6250 и $6000 за тонну соответственно
Аналитики Julius Baer поднимают прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до 6250 долларов США и 6000 долларов США за тонну соответственно, сообщается в комментарии компании. "Некоторое время казалось, что коронакризис не оказывает сильного влияния на поставки меди. В качестве примера... читать дальше
.29 июня 2020 года 16:16
Золото остается лучшей защитой от увеличения денежной массы, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "При таких высоких мультипликаторах ( в частности, капитализация/прибыль) рынка акций США в условиях неопределенных перспектив (и слабого состояния в настоящем) золото остается одним из лучших... читать дальше
.29 июня 2020 года 15:20
Осторожный взгляд на нефть – снижение цен до $30-35/барр. на горизонте 1-2 месяцев - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets на этой неделе ожидают цены на нефть в коридоре $37-42/барр., однако новые данные о запасах и добыче могут разочаровать рынок, говорится в обзоре компании. "Мы дополнительно подчеркиваем риски снижения спроса при дальнейшем росте заболеваемости COVID-19 в мире и в США... читать дальше
.29 июня 2020 года 13:49
Средний курс рубля в 2020г составит RUB 69,7/$ и RUB 67-68/$ в 2021-25 гг., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Вместе с тем мы не ожидаем второй волны пандемии как в РФ, так и в мире, и прогнозируем постепенную стабилизацию и рост мировой экономики начиная уже с 4К20. Мы также ожидаем, что... читать дальше
.29 июня 2020 года 12:57
Urals торгуется с рекордной премией к Brent на фоне роста спроса на российский экспортный сорт, причем высокая премия в котировках Urals сохранится и в июле, а на уровне $1,5/барр. - в течение всего летнего сезона, отмечается в обзоре Альфа-банка. Стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ)... читать дальше
.29 июня 2020 года 11:24
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром понедельника падают и находятся на грани пробоя краткосрочных поддержек в $40 и $37,50 соответственно, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Преодоление указанных значений откроет котировкам дорогу к снижению в район $37 и... читать дальше
.29 июня 2020 года 09:58
Котировки "черного золота" сверху вниз начинают тестировать "круглую" отметку 40 долларов за баррель, однако для серьезного снижения цен главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов поводов в настоящий момент не видит. Сильная поддержка в 38 долларов за баррель Brent, по его мнению, должна... читать дальше
.29 июня 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на минимальных уровнях за две недели. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник заметно опускаются. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.26 июня 2020 года 18:08
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда iShares Global Clean Energy ETF и при этом повышает целевую цену. Биржевой фонд iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает динамику индекса S&P Global Clean Energy Index, который инвестирует в компании альтернативной энергетики по всему... читать дальше
.26 июня 2020 года 17:17
Растущие объемы запасов и отсутствие экспортного спроса оказали давление на котировки природного газа и привели к их снижению до новых минимумов, отмечается в комментарии Julius Baer. С начала года поставки сжиженного газа в США сократились более чем вдвое. "Тем не менее, восстановление... читать дальше
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