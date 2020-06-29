Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается пробить поддержку на уровне 2700 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок к вечеру понедельника после снижения в начале дня смог отыграть большую часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поддержку нашему рынку оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не только смог выйти на положительную территорию, но и подняться в район 41,4 доллара за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6% и 0,8% соответственно. На таком фоне к 18:10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, удержав позиции выше 2750 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили акции Норильского никеля и Распадской, упавшие на 3% и 2% соответственно. Лучше рынка торговались ОГК-2, Полиметалл и Лента, рост которых превысил 2%.

"Утренняя попытка "медведей" увести индекс МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов оказалась неудачной. Однако пока рано говорить о возобновлении восходящей динамики. Новостной фон, связанный с активизацией пандемии в Штатах, в ближайшие сессии продолжит оказывать давление на мировые рынки, что поспособствует дальнейшему снижению наших акций. В этой связи ждем отступления индекса Мосбиржи к поддержке на уровне 2700 пунктов и попытку ее пробоя", - отмечает Богдан Зварич.