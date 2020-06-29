Fitch сохранило прогнозы для большинства курсов валют и цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель, в 2022 году - до $53 за баррель. Средний уровень за прошлый год составлял $64,1 за баррель, за 2015-2019 гг. - $57,7 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 107 иен/$1, а в последующие два года будет составлять 109 иен/$1. В 2019 году он был равен 109,1 иены.

Прогноз для китайской валюты на конец текущего года остался на уровне 7,1 юаня/$1, а на конец 2021 года - 7,2 юаня/$1. В 2022 году ожидается 7,4 юаня/$1. В прошлом году средний курс равнялся 6,99 юаня.

Оценки для фунта стерлингов аналитики агентства сохранили на уровне $1,2 в этом и следующем году. Также они дали новый прогноз, согласно которому на конец 2022 года также будет составлять $1,2. В прошлом году британская нацвалюта стоила в среднем $1,31.

Единая европейская валюта в ближайшие три года будет стоить 0,9 евро/$1, ожидают эксперты агентства. В 2019 году курс составлял 0,89 евро. В майском GEO предполагалось, что единая валюта будет стоить 0,92 евро/$1 в 2020-2021 гг.