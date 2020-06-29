Потенциал для укрепления рубля в текущих условиях сохраняется - Sberbank Asset Management

Основными факторами динамики рубля в ближайшее время останутся как динамика цен на нефть, так и общее отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

При этом эксперт полагает, что в текущих условиях сохраняется потенциал для укрепления рубля на фоне стимулирующей политики глобальных центробанков и восстановительного роста сырьевых активов. Ренат Малин сохраняет целевой краткосрочный диапазон в рубле на уровне 67,5-69,5 рублей за доллар.