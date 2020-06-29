Восстановительный рост котировок евробондов развивающихся стран продолжится - Sberbank Asset Management

Восстановительный рост котировок евробондов развивающихся стран продолжится благодаря беспрецедентной стимулирующей политике центробанков и правительств развитых стран, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

По мнению эксперта, в краткосрочном периоде возможна волатильность котировок облигаций развивающихся стран на фоне опасений относительно медленного восстановления мировой экономики, а также на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу второй волны коронавируса в мире. "Тем не менее, беспрецедентная стимулирующая политика центробанков и правительств развитых стран продолжит оказывать существенную поддержку рынку еврооблигаций. Благодаря этому восстановительный рост котировок евробондов развивающихся стран продолжится", - отмечает Ренат Малин.

Эксперт Sberbank Asset Management ожидает на рублевом долговом рынке в ближайшее время боковую динамику госбумаг: итоги заседания ЦБ уже отыграны, новых сигналов о скором снижении ключевой ставки от регулятора не поступает. В таких условиях наиболее инвестиционно привлекательно выглядят корпоративные облигации - доходности к погашению по таким бумагам существенно превышают ставки по ОФЗ, депозитам и инфляцию.

Также Ренат Малин напоминает, что коррекционные настроения преобладали на рублевом долговом рынке на минувшей неделе, это было обусловлено, во-первых, снижением аппетита к риску в глобальном масштабе, а во-вторых, тем фактом, что результаты прошедшего заседания ЦБ уже отыграны в котировках бумаг. Кривая ОФЗ по итогам недели умеренно поднялась - на 10-15 б.п. Индекс государственных облигаций Мосбиржи снизился на 0,6%, индекс корпоративных облигаций Мосбиржи не изменился по итогам недели.