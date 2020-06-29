Julius Baer поднимает прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до $6250 и $6000 за тонну соответственно

Аналитики Julius Baer поднимают прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до 6250 долларов США и 6000 долларов США за тонну соответственно, сообщается в комментарии компании.

"Некоторое время казалось, что коронакризис не оказывает сильного влияния на поставки меди. В качестве примера можно привести Чили, крупнейшего в мире производителя этого металла. По состоянию на апрель, когда вирус уже начал распространяться в Латинской Америке, добыча на рудниках выросла более чем на 4% по сравнению с прошлым годом, и Комиссия по медной промышленности Чили (Cochilco) была уверена, что негативное влияние пандемии будет незначительными, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Однако в связи с тем, что Латинская Америка, где находятся два ведущих производителя меди, Чили и Перу, стала эпицентром пандемии коронавируса, негативное воздействие оказывается более существенным. Оценки масштабов сбоя в Чили растут с каждым днем, поскольку затронута большая доля отрасли. Между тем производственные данные из Перу показывают, какое влияние может оказать масштабное закрытие шахт, даже если оно окажется непродолжительным. В дополнение к этим проблемам на стороне предложения, участники рынка меди становятся все более оптимистичными по поводу ситуации со спросом в Китае. В последнее время видимый спрос, рассчитываемый на основе объемов внутреннего производства, чистого импорта и сокращения товарных запасов, вырос до рекордных уровней. Однако поскольку производственная активность все еще ниже, чем в прошлом году, часть этого спроса должна быть обусловлена восполнением запасов в рамках производственно-сбытовой цепочки. Хотя это должно привести к замедлению динамики спроса в конце года, тем не менее, готовность пополнять запасы свидетельствует о некоторой уверенности".

"В целом мы должны признать, что занимали излишне осторожную позицию по меди. Мы поднимаем прогноз по ценам на медь на ближайшие 3 и 12 месяцев до 6250 долларов США и 6000 долларов США за тонну соответственно. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что поставки с рудников в конечном итоге восстановятся, в то время как высокий спрос вряд ли сохранится долго. Мы не видим необходимости гнаться за ралли и сохраняем нейтральную позицию неизменной", - пишет Карстен Менке.