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29 июня 2020 года 16:33
BCS GM включил GDR Mail.ru и "префы" Сургутнефтегаза в список фаворитов, аутсайдеры не изменились
BCS Global Markets (BCS GM) включил в список фаворитов глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru и привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, сейчас находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети", "Норникель" (MOEX: GMKN), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), "Московская биржа" (MOEX: MOEX),"Детский мир" (MOEX: DSKY), Mail.ru и "Сургутнефтегаз" ("префы"). "Мы включили Mail.ru на фоне предстоящего листинга на "Московской бирже" и включения в индекс MSCI Russia Standard. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" включены в качестве защитной бумаги", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что несмотря на риск навеса предложения, аналитикам инвестбанка по-прежнему нравится "РусГидро" из-за ожиданий сильных результатов за второй квартал 2020 года по МСФО. Также эксперты ожидают, что анонс долгосрочной стратегии, скорее всего, станет триггером для котировок акций "Россетей" (MOEX: RSTI). "Норильский никель" остается в списке фаворитов. "Акции компании, на наш взгляд, в настоящее время существенно недооценены. На текущей неделе ожидается объявление размера штрафа за разлив топлива, который, как мы считаем, вряд ли будет существенным относительно падения капитализации компании после аварии, и должен стать триггером для ререйтинга. Мы подтверждаем нашу оценку, что прямое влияние разлива топлива на компанию не превысит $200 млн. МТС может опередить рынок за счет высокой дивидендной доходности и выкупа акций. Ждем триггеры для котировок акций "Мосбиржи" - данные по торговым оборотам (2 июля) и результаты за второй квартал 2020 года по МСФО. "Детский мир" остается в списке - результаты за май отразили восстановление финансовых показателей ритейлера", - пишут эксперты. Список аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, не изменился. Так, на данный момент в нем находятся "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), ВТБ (MOEX: VTBR) и "Транснефть" ("префы"). "Сохраняем "Роснефть" из-за ограниченного потенциала роста и чувствительности к коррекции в ценах на нефть. Привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) остаются в нашем списке из-за потенциальных негативных новостей о дивидендах. Обыкновенные акции "Ростелекома" по-прежнему в аутсайдерах, поскольку они выглядит менее привлекательно, чем аналоги, из-за невысокой ожидаемой дивидендной доходности (6%). ВТБ остается в списке аутсайдеров, поскольку мы не видим краткосрочных катализаторов. Мы также отмечаем потенциальный рост стоимости риска. "Аэрофлот" в аутсайдерах из-за возможной крупной допэмиссии, а также неопределенности в отношении темпов восстановления", - сообщается в обзоре. Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз, Mail.ru Group
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