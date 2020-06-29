Золото остается одним из лучших активов - Райффайзенбанк

Золото остается лучшей защитой от увеличения денежной массы, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"При таких высоких мультипликаторах ( в частности, капитализация/прибыль) рынка акций США в условиях неопределенных перспектив (и слабого состояния в настоящем) золото остается одним из лучших активов, получающих прямой выигрыш от роста долларовой денежной массы и защиту от экономических рисков", - отмечает аналитик банка Денис Порывай.