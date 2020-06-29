Дивидендный сезон продолжит оказывать поддержку российскому рынку акций еще в течение нескольких недель - BCS Global Markets

Специалисты BCS Global Markets полагают, что дивидендный сезон продолжит оказывать поддержку российскому рынку акций еще в течение нескольких недель, волатильность останется высокой, говорится в обзоре.

Настрой глобальных инвесторов остается весьма осторожным, отмечает аналитик компании Вячеслав Смольянинов, в особенности по отношению к развивающимся рынкам с учетом того, что они по-прежнему в лидерах по числу новых заражений COVID.

Пандемия вновь набирает обороты, а мировые центробанки и крупнейшие страны продолжают выходить с новыми мерами поддержки. Июньские индикаторы PMI, которые будут опубликованы на текущей неделе, позволят оценить состояние крупнейших экономик – инвесторы ожидают дальнейших признаков усиления активности, обращает внимание В. Смольянинов.

"Дивидендный сезон продолжит оказывать поддержку российскому рынку еще в течение нескольких недель. Потоки инвестфондов остаются очень неустойчивыми, что отражает отсутствие уверенности у инвесторов – чистые потоки за последнюю неделю были практически нулевыми. Мы продолжаем придерживаться мнения, что начальный отскок рынков после мартовской распродажи завершен, и в ближайшее время волатильность останется высокой – в целом взгляд нейтральный", - пишет специалист BCS Global Markets.