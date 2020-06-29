Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Mail.ru и ADS HeadHunter в 1,3 раза, рекомендации прежние

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $19,5 до $25,5 за штуку и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter также с $19,5 до $25,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" была подтверждена экспертами для бумаг и Mail.ru, и HeadHunter.

Как отмечается в обзоре, Mail.ru остается фаворитом аналитиков среди российских интернет-компаний.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Mail.ru - 25,5 (текущая цена - 22,5), рекомендация- покупать;

Прогнозная цена HeadHunter - 25,5 (текущая цена - 23,5), рекомендация - покупать.