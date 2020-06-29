Осторожный взгляд на нефть – снижение цен до $30-35/барр. на горизонте 1-2 месяцев - BCS Global Markets

Аналитики BCS Global Markets на этой неделе ожидают цены на нефть в коридоре $37-42/барр., однако новые данные о запасах и добыче могут разочаровать рынок, говорится в обзоре компании. "Мы дополнительно подчеркиваем риски снижения спроса при дальнейшем росте заболеваемости COVID-19 в мире и в США в частности. Таким образом, мы подтверждаем наш осторожный краткосрочный взгляд на нефть – ожидаем снижения цен до уровней $30-35/барр. на горизонте 1-2 месяцев", - пишут специалисты.